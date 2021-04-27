Uzmanı uyardı, mevsim geçişlerine dikkat

Prof. Dr. Ali Şahin mevsim geçişlerinden etkilenen romatizma hastalarının diyet ve egzersize dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin, özellikle mevsim değişikliklerinden etkilenen romatizma hastalarına uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Romatizma, eklemlerle başlayan bunun yanı sıra akciğer, kalp, beyin, böbrek gibi diğer organları da etkileyen bir hastalık. Bu hastalığın azdığı dönemler mevsim geçişleridir. Biz hastalığın tedavisinde kortizonu çok kullanıyoruz. İltihabı baskılasın diye dışardan da veriyoruz ama aslında kortizon bir stres hormonudur, işte bu mevsim geçişlerinde insanların biraz daha stresi artıyor, kapalı bulanık havalarda insanlar biraz daha depresyona yatkın olabiliyor. Benim hastalarıma en çok söylediğim şu: Hastalığı yenebileceğimize inanmamız lazım” dedi.

Beslenmeye dikkat

Prof. Dr. Ali Şahin, hastaların yeme-içme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Mevsimine uygun havuç, kara lahana, marul, nane, limon kuşburnu, zencefil, tarçın ve kekik gibi yeşillikler tüketilmeli. Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği olan romatizma hastaları turşudaki tuz oranına dikkat ederek turşu da tüketmeli. Mesela kekikte çok A vitamini var. Kekik çayının antioksidan özelliği var. Vücutta oksidan dediğimiz vücuda zarar veren maddeler var. Kekik çayı bunları temizler” şeklinde konuştu.

“ Egzersiz çok önemli’’

Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin egzersizin önemli olduğunu ve bu sayede vücuttaki yağ dokusunun azaltılacağını söyleyerek, “Egzersiz çok önemli. Hem vücuttaki yağ dokusunu azaltmak lazım. Yağ dokusunun azalmasına bağlı olarak stres hormonları azalmış olacak. İltihap oranı düşmüş olacak. O yüzden stresi ve iltihap hormonlarını azaltmak için egzersiz çok önemli. Kilo vermek çok önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. Ayrıca hastanın romatizma hastalığının yanı sıra şeker hastalığı, kolesterol veya kalp yetmezliği olabilir. O yüzden bireyselleştirilmiş bir diyet ve egzersiz programı uygulanmalıdır. Romatizma hastalarının sigaradan uzak durması lazım. Çünkü sigara vücut için zararlı maddeleri arttırarak hem verdiğimiz ilaçların etkisini azaltıyor hem de romatizmanın alevlenmesine yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.