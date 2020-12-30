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Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi
Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı.
SİVAS 30.12.2020, 14:33
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Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Paşa mahallesi Saraybosna caddesi üzerinde bulunan Başaran apartmanında meydana geldi. Apartmanda yaşayan L.Ö. isimli kadında haber alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından kapının açılması için Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmak için hazırlık yaptığı esnada genç kadın kapıyı açtı. Genç kadın uyuya kaldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. L.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.
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