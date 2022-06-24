Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı.

SCÜ Mihmandar Uygulama Otelinde düzenlenen tanıtıma SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, dekanlar ve akademisyenler katıldı.

Tanıtım, Uygulamalı Sivas Mutfağı kitabının tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan Rektör Yıldız, “Üniversitelerdeki en önemli görevimiz eğitim vermektir. Bunun yanı sıra yine bu kadar önemli gördüklerimizden birisi de kurulmuş olduğu şehre hizmet etmek ve o şehre kültürel eserler kazandırmaktır. Hakan Koç hocamızın nezaretinde bir ekip kuruldu ve bu ekip Sivas’ta bilinen yemekleri kayıt altına almak istedik. Kayıt altına alırken de bunları işi bilen insanlarla bu işi yapmak için yola çıktık. Hocamızın ekibi Sivas’ı köy köy ilçe ilçe gezdi ve hem hanımlardan hem işi bilen kim varsa onlarla çalışıldı, tarifler videolaştırıldı. Sivas’a dair meşhur olan ne varsa bizzat onun ustalarıyla çalıştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Tanıtım, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere Rektör Yıldız, Rektör Yardımcısı Yekbaş ve Turizm Fakültesi Dekanı Koç tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.