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Uyandı, hayatının şokunu yaşadı

Sivas’ta 4 katlı bir evin bahçe duvarı park halinde duran bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

SİVAS 23.10.2021, 09:51 23.10.2021, 10:40
Uyandı, hayatının şokunu yaşadı

Sivas’ta 4 katlı bir evin bahçe duvarı park halinde duran bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Ece Mahallesi 4. Sokakta meydana geldi. Niyazi P. ait park halindeki 58 YA834 plakalı Honda marka otomobilin üzerine 4 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken araç sahibi Niyazi P. beklenmedik bir çok yaşadı. Otomobilini o halde gören Niyazi P. polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gerekli çalışmaları tamamlayarak inceleme başlattı.

“Yine de tehlike geçmiş değil”

Mahalle sakinlerinden Ahmet Koşaroğlu “ Gece düştüğünü zannediyorum, çünkü sabah kalktığımızda aracın üzerinde duvar kalıntılar vardı. Daha önceden burada metruk bir bina vardı. O bina yıkılınca bu duvarlar kaldı. Muhtemelen gece bir yer hareketi olmuş olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim. Daha önce bildirildiğini sanmıyorum ama bir endişe vardı. Burada çocuklar oyun oynuyorlar ve ben özellikle buradaki duvardan daha çok korkuyordum. Yine de tehlike geçmiş değil. Diğer tarafta kerpiç duvar kalıntıları var, orası da tehlikeli. Can kaybı olmaması iyi bir şey ama olmayacak diye bir şey yok çünkü bu duvarlar hala oynar durumda her an yıkıla bilir” dedi.

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