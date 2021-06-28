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Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı

Sivas’ta kurak avı ile usulsüz bir şekilde keklik avlayan şahıslara toplamda 7 bin 372 lira idari para cezası kesildi.

SİVAS 28.06.2021, 15:47
Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı

Sivas’ta kurak avı ile usulsüz bir şekilde keklik avlayan şahıslara toplamda 7 bin 372 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri kurak avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler iki şahsın yanlarında kafes içerisinde keklik kuşları ve çok sayıda tuzakla avlandıklarını tespit etti. İki şahsa usulsüz avlanmaktan dolayı toplamda 7 bin 372 lira para cezası kesildi. Öte yandan şahısların avda kullandıkları kınalı kekliklere, kafeslere ve tuzaklara el konuldu.
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