Unutulmaya yüz tutmuş meslekler belgesel filmine konu oldu

SCÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ozan Özpay’ın yönetmenliğini yaptığı unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin belgesel filminin gösterimi yapıldı

Sivas’ta saraççılık, bez bebek yapımı, kalaycılık, gibi unutulmaya yüz tutmuş birçok meslek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ozan Özpay’ın çektiği ‘Usta’ belgeseli ile tanıtıldı. Atatürk ve Kongre Müzesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Kültür ve Turizm İl Müdürü Teoman Karaca, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Belgesel hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ozan Özpay ise “Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri gün yüzüne çıkarıp Sivas’ta faaliyet gösteren son ustalar ile güzel bir belgesel filmi hazırladık. Burada bulunarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.