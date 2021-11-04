Ünlü Halk Ozanı son yolculuğuna uğurlandı

Halk arasında "Sen Sivas’ı seyret yar bende seni" olarak bilinen "Çıkalım Kaleye" türküsünün yazarı Sivaslı Halk Ozanı Mehmet Ferhat son yolculuğuna uğrandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Sivaslı Ünlü Halk Ozanı Mehmet Ferhat memleketi Sivas’ta toprağa verildi. Halk arasında ‘Garip Ferhat’ olarak bilinen ozan bir süredir İstanbul’daki evinde korona virüs tedavisi görüyordu. Evinde aniden rahatsızlanan Ferhat kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ferhat, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Ferhat’ın cenazesi memleketi Sivas’a getirildi. Ferhat için Yukarı Tekke mezarlığında bulunan Ay Yıldız Cami’nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Ferhat’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ferhat’ın cansız bedeni Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına defnedildi.