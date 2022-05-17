Ünlü halk müziği sanatçısı engellilerle bir araya geldi

Sivas’lı ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen, bedensel ve zihinsel engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek konser verdi.

Sivas bedensel zihinsel engelli ve engelli aileleri yardımlaşma ve dayanışma derneği tarafından engelliler haftasında etkinlik düzenlendi. Engelli aileleri sanatçı Pınar Dağdelen’i düzenlenen etkinliğe davet ettiler. Daveti kırmayarak engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Dağdelen, türküler ve halaylar eşliğinde katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Sanatçı Dağdelen, engelli bireylerle tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekildi.