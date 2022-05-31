Üniversiteye pideli veda

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından mezun olacak öğrenciler için geleneksel Mezuniyet Pidesi Buluşması düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olacak öğrencilere pide ve ayran ikram edildi. Öğrenciler ikramlarının ardından şarkı ve türküler eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. İİBF Bahçesinde gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yekbaş, İİBF akademik ve idari personeli, öğrenciler katıldı. Mezuniyet buluşması İİFB öğrencilerinin verdiği mini konserle sona erdi.

“Etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz”

Dekan Vekili Yekbaş, yapılan etkinliği geleneksel hâle getireceklerini söyleyerek “Bundan sonra daha farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz. Bir yandan böylesi bir etkinlikte sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyiz ama bir yandan da sizleri uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz. Artık hayata atılacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.