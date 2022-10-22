Üniversite yurdunda tatbikat yapıldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü içerisinde yer alan Tecer Kız Yurdunda, sivil savunma ikaz ve alarm tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da katılım sağladı. Tatbikat öncesi Ekinci tarafından yurtta kalan öğrenciler ve yurt personeline yönelik ikaz alarm ve sığınak konularında eğitim verildi. Eğitim sonrası çalan alarmla birlikte tüm öğrenci ve yurt çalışanları kampüs alanında bulunan 10 bin kişilik sığınağa geçti. Sığınakta yapılan bilgilendirmeler sonucunda verilen beyaz alarmla beraber tatbikat sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada; “Emeği geçen herkese ve tatbikata katılan göz aydınlığımız sevgili gençlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi kazadan, beladan, afetlerden muhafaza buyursun” dedi.