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Üniversite öğrencilerine burs müjdesi

SİVAS HİZMET VAKFI TARAFINDAN 4 YILDIR SÜRDÜRÜLEN 'SİVASLILAR EVLATLARINA SAHİP ÇIKIYOR' PROJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE BURS YARDIMI BU YIL DA ARALIK AYI İTİBARİ İLE DEVAM EDECEK

SİVAS 07.10.2020, 10:48
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Üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Sivas Hizmet Vakfı tarafından 4 yıldır sürdürülen ’Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor’ projesi kapsamında üniversitede eğitim gören öğrencilere burs yardımı bu yıl da Aralık ayı itibari ile devam edecek.

Sivas Valiliğinde gerçekleştirilen Sivas Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında üniversite öğrencilerine bu yıl da burs desteği verileceği açıklandı. Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, eğitime yapılan hizmetin yerinin ve öneminin her şeyden öncelikli olduğunu belirterek, "Muhakkak ki yapılan her yatırım ve hizmetler ülkemiz ve insanımız için bir değer ve anlam ifade etmektedir. Ancak, insana yapılan yatırım, eğitime yapılan hizmetin yeri ve önemi her şeyden daha önceliklidir ve değerlidir. Bu vesile ile Sivas Hizmet Vakfı olarak önceki eğitim dönemlerinde yapmış olduğumuz gibi bu sene de üniversite öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak için burs desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Burstan Sivaslı üniversite öğrencileri faydalanabiliyor

Vali Ayhan, "Genç mucitlere de beceri ve yeteneklerine uygun materyal desteği vereceğiz. Ailesi Sivas’ta ikamet eden ve Sivaslı olan üniversite öğrencilerimizden gerekli şartları taşıyanlar burs için başvuruda bulunabileceklerdir. Bu şartlar geçmiş yıllardaki şartların aynısıdır. İnternet sitesinden alınacak başvuru formu imzalandıktan ve istenilen belgeler eklendikten sonra 1 Kasım - 20 Kasım tarihleri arasında Osmanağa Konağı’ndaki vakfımıza elden teslim edilecektir. 1 Aralık - 15 Aralık arasında resmi verilere dayanılarak tamamen dijital ortamda değerlendirme yapılacaktır. Başvuru yapan öğrencilerimiz, TC Kimlik Numaraları ile yine Vakıf sitesinden burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğreneceklerdir. Burslar aralık ayından itibaren aylık 200 TL olacak şeklinde öğrencilerimize ödenecektir. Bilindiği gibi öğrencilerimize verdiğimiz burslar bağış yapan hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla oluşmaktadır. O nedenle ne kadar çok bağış toplanabilirse o kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencimize burs verilecektir. Bu nedenle ‘Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor’ diyerek eğitime duyarlı tüm Sivaslıları, imkânları doğrultusunda hiç değilse bir öğrenciye burs verecek ölçüde gençlerimize katkı sağlamaya, hayalleri uğruna çıktıkları yolculukta onlara destek olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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