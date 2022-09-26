Üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendirildi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri üniversite öğrencilerini terör faaliyetleri konusunda bilgilendirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu tercih eden öğrenciler okullarıyla tanıştı. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kolları sıvadı. İlk olarak ilçede eğitim-öğretim görecek öğrencilere hoş geldin ikramında bulundu. Daha sonra öğrencilere okul önünde kurulan platformda terör faaliyetleri konusunda uyarıcı bilgi notları dağıtıldı. Öğrenciler ise böyle bir bilgilendirmenin yapılamasından memnun olduklarını belirttiler.