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Üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) İletişim Fakültesi Çevre ve İklim Kulübü öğrencileri tarafından doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

SİVAS 01.06.2022, 16:14
Üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) İletişim Fakültesi Çevre ve İklim Kulübü öğrencileri tarafından doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

SCÜ Rektörlüğü ve Sivas Belediyesi himayesinde düzenlenen etkinliğe Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı.

Binali Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu önünden başlayan yürüyüş Kardeşler Orman Parkı’nda sona erdi. Yürüyüş sırasında katılımcılara çevre temizliğinin önemi ve Kardeşler Tepesi hakkında bilgi verildi.

Yürüyüşün ardından öğrencilere sıcak süt, sandviç ve poğaça ikramında bulunuldu.

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