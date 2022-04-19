Üniversite öğrencileri camide oruç açtı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Camisinde cami görevlileri ve hayırsever esnafların katkılarıyla üniversite öğrencilerine iftar sofrası kuruldu.

Programa yerli ve yabancı yaklaşık 500 öğrencinin yanı sıra İl Müftüsü Remzi Pehlivan da katıldı.

Kabe ve Medine’de kurulan iftar sofralarının manevi atmosferinin camilerde kurulan iftar sofralarında da yaşandığını belirten Müftü Pehlivan, “İslam’ın mabedi ve Kabe’nin birer şubesi sayılan camilerin saflarının, genç ve çocuklarla süslenmesi bizleri sevince boğuyor” dedi.

Üniversite öğrencilerinin Ramazan ayını tebrik eden Pehlivan, iftar programına katılan tüm misafirlere teşekkür etti.