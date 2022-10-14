Uluslararası gıda araştırmaları kongresi başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi tarafından, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen ilk gıda kongresi olan “Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi-ICONFOOD’22 başladı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen 13 ülkeden katılımın olduğu kongrenin açılışına, kongre onursal başkanı SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Kongre Başkanı Prof. Dr. Özlem Pelin Can, kongre eş başkanları Doç. Dr. Emre Hastaoglu ve Doç. Dr. Meryem Saraç, FAO Gıda Güvenliği Yetkilisi Keigo Obara, Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu ve akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Rektör ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Yıldız, “Gıda arzının ve güvenliği konularının toplumların geleceğini tehdit eder hale geldiği günümüzde kongremizin ne kadar önemli olduğunu görmek şüphesiz hepimizi mutlu ediyor. Burada gündeme getirilecek konuların gıdaya dair yapacağı katkılara şüphem yoktur.” dedi.

Sonrasında söz alan Kongre Başkanı Prof. Dr. Can “Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam’ kavramlarının çok büyük önem kazandığı günümüzde düzenlenen bu kongre, gıdaların hijyeni ve teknolojisine yönelik konular başta olmak üzere Gıda Güvenliği konularında da faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerle, kamu kuruluşları ve özel sektörde araştırma, analiz, üretim, muayene ve kontrol sorumlulukları taşıyan kişileri bir araya getirecek; bunun sonucunda dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ışığında bilimsel ve teknolojik yenilikleri değerlendirmek, sorunlarımızı paylaşmak ve çözüm önerileri üretmek adına büyük bir görev üstlenecektir.” ifadelerini kaydetti.

FAO Gıda Güvenliği Yetkilisi Obara ile Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı İmamoğlu, yapmış oldukları açıklamalarda gıdayla ilgili her konunun titizlikle üstünde durulması gerektiği ve kongrenin bu amaca hizmet eden niteliklerine vurgu yaptılar.

Kongre, açılış konuşmalarının ardından “Yenilik, Sağlık ve Gıda” adlı ilk panelle devam etti.