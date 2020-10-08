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Ulaş’ta şüpheli hayvan ölümlerinin nedeni salgın

SİVAS’IN ULAŞ İLÇESİNDE HAYVAN SAHİPLERİNİ TEDİRGİN EDEN ÖLÜMLERİN NEDENİNİN, KANLI İSHAL SALGINI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

SİVAS 08.10.2020, 09:29
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Ulaş’ta şüpheli hayvan ölümlerinin nedeni salgın

Sivas’ın Ulaş ilçesinde hayvan sahiplerini tedirgin eden ölümlerin nedeninin, kanlı ishal salgını olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Ulaş ilçesinde son bir kaç gün içerisinde birçok evcil hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü. Hayvanlarının zehirlendiğini düşünen hayvan sahipleri ise tedirgin olduklarını belirttiler. Üç köpeğinin zehirlendiğini belirten Burcu Şimşek isimli hayvan sever, bir çok köpek ve kedinin zehirlenme belirtileri göstererek öldüğünü dile getirdi.

Hayvan sahiplerini tedirgin eden ölümlerle ilgili ilçe kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. İlçede bulunan veteriner hekimler tarafından yapılan analizlerde ölümlere kanlı ishal salgınının neden olduğu anlaşıldı. Salgının farklı noktalarda görüldüğü belirtilerek salgınla ilgili tedbirler alındığı kaydedildi.

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