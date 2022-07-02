Ulaş’ta hayırseverlerin desteğiyle Kur’an kursu açıldı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan Kur’an kursu açıldı.

Merkez Cami bünyesinde açılan Kur’an kursunun açılışına Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, İlçe Müftüsü İzzet Kendir, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 4-6 yaş Kur’an kursunun açılışında konuşan Kaymakam Selçuk Baş, "Kur’an kurslarında din görevlileri tarafından yavrularımıza; hoşgörülü olmayı, adaleti, sevgiyi, merhameti, vatan ve millet sevgisini öğretiyorlar. Geleceğimizi teşkil edecek gençlerimizin küçük yaşlarda bu şekilde eğitim almaları için 4-6 yaş Kur’an kurslarını önemsiyoruz." dedi.

Kur’an kursunun yapılmasında emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkür eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan ise "Gelecek için insan yetiştirmek diğer yapılan işlerden daha üstündür. Ahlak, dürüstlük ve edep üzerine yetişen her genç, Allah’ın izniyle yaptığı her işte başarı sağlayacaktır. Vatanına ve milletine bağlı ahlaklı gençlerin yetişmesi noktasında çalışmalı, yavrularımıza; dinimizin değerlerinin insan hayatına anlam kazandıran olgulardan biri olduğunu fark ettirmeliyiz.” diye konuştu.

Ulaş İlçe Müftüsü İzzet Kendir’in duasının ardından Kur’an kursunun açılışı yapıldı.