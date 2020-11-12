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Ulaş’ta belediye işçilerine özel dinlenme noktası
SİVAS'IN ULAŞ İLÇESİNDE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MESAİ SAATLERİNDE DİNLENMELERİ İÇİN HİZMET BİNASI YAPILDI.
SİVAS 12.11.2020, 17:28
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Sivas’ın Ulaş ilçesinde belediye çalışanlarının mesai saatlerinde dinlenmeleri için hizmet binası yapıldı.Ulaş Belediyesi, çalışanlarını soğuk kış günlerinde unutmadı. Belediye, çalışanların mesai saatlerinde vakit geçirebilecekleri dinlenme noktası yaptı. Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey yaptığı açıklamada, "Bizler memuruyla işçisiyle birlikte bir aileyiz ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmak için yaptığımız çalışmalarda büyük emekler harcayan işçi kardeşlerimizin mesai saatleri içinde dinlendikleri yer uygun ve sağlıklı değildi. işçi kardeşlerimizin daha rahat etmeleri için belediye olarak yeni ek hizmet bina yaptık işçilerimiz daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda dinlenecekler kışında üşümeden çaylarını yudumlayacaklar" şeklinde konuştu.