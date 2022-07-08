Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sivas’ta şehir merkezinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yenişehir Mahallesi Yenişehir kavşağında yaşandı. Kazada Y.Z.K. yönetimindeki 06 SS 058 plakalı Ford marka otomobil kavşakta M.T. yönetimindeki 58 TY 710 plakalı Opel marka otomobile çarpıştı. M.T. yönetimindeki otomobil savrularak park halindeki 58 ADG 759 plakalı otomobile çarptı. Kazara araç sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.