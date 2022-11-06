Türkiye’nin Yıldız’ı sezona hazırlanıyor

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine giderek tesisin mevcut durumu ve planlamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Alakart restorant, suni karlama altyapısının kuvvetlendirilmesi, kayak malzemelerinin tedarik edileceği mağaza ile pistlerin genişletme ve uzatma çalışmalarının yapıldığını ifade eden Vali Şimşek, kayak merkezinde eksikliklerin tamamladığını dile getirdi.

“Kar Voleybolu Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacağız”

Türkiye’nin yıldızı yeni sezona hazır olduğunu ifade eden Vali Şimşek, “İnşallah bu yıl daha iyi bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 400 bin ziyaretçimiz vardı. Bu yıl bu rakamı daha artırmayı hedefliyoruz. Tanıtıma yönelik çalışmalar çerçevesinde ise ulusal ve uluslararası alanda kar voleybolu etkinliğine ev sahipliği yapacağız.” dedi.

Vali Şimşek, tesiste yoğun bir şekilde çalışan personellere de gayretlerinden dolayı teşekkür etti.