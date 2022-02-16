Türkiye’nin en genç ozanlarından biri aynı zamanda iletişim öğrencisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Âşık Atacan Tazegül Eprüzoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin en genç ozanlarından birisi en büyük hedefi ise bu kültürü genç kuşaklara aşılamak.

Türkiye’nin en genç ozanlarından Âşık Atacan Tazegül Eprüzoğlu, bir taraftan âşıklık geleneğini devam ettirirken diğer taraftan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesindeki öğrenimini sürdürüyor. En büyük hedefi ise önemli kültürlerimizden biri olan âşıklık geleneğinin genç nesillere aktarılmasına katkı sağlamak.

Tazegül Eprüzoğlu, bir yandan eğitim hayatını devam ettirirken diğer taraftan da geleneğe uygun bir biçimde şiir söyleyebiliyor, karşılıklı atışma yapabiliyor, hikâye anlatarak icralarını saz eşliğinde gerçekleştiriyor.

Kendine özgü geleneği ve icrası olan âşıklık geleneğinin genç nesillere aktarmanın önemine dikkat çeken Âşık Atacan Tazegül Eprüzoğlu, ”Âşıklık geleneği çok eski bir gelenektir. Çok eskiden beri gelen bir gelenek olduğu için kuşaklardan beri gelen bir derin kültürdür. Alışkanlıklar, bilgi, töre, türküler, ağıtlar ve davranışlar olarak da ifade edilebilir.” dedi.

Âşık Atacan Tazegül Eprüzoğlu fakülte eğitiminde ki başarının yanında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen birçok etkinliğe de katılarak hem Sivas’ı hem de Cumhuriyet Üniversitesini temsil ediyor. Katıldığı programlarda birçok derece elde ettiğini ifade eden, Âşık Atacan Tazegül Eprüzoğlu, “Âşık Veysel, Âşık Şenlik, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Sabri Şimşekoğlu gibi yüzlerce âşığın yetiştiği bu topraklarda köklü kültürümüzün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Katıldığım program ve yarışmalarda bana imkân sağlayan ve destek veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’a ve İletişim Fakültesi Dekanlığına teşekkür ediyorum.” dedi.