Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Karadeniz Bölge Finalinde bölge birincisi olan Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alperen Yaşar; 15 Mayıs’ta yapılacak Türkiye finalinde Sivas’ı temsil edecek.

İmam hatip öğrencisi Yaşar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Okul Müdürü Fatih Algül ve hafızlık hocası Lokman Karakan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret etti. Bölge finali ile ilgili Aslan’a bilgi veren Yaşar, birinci olarak Sivas’ı Türkiye finalinde temsil etme hakkı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

“Gurur duyduk”

Yaşar’ı başarısından dolayı tebrik ederek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Aslan ise "Bizler de seninle gurur duyduk. Aynı başarıyı Türkiye finalinde de göstereceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Aslan, bir süre Okul Müdürü Fatih Algül ve Hafızlık hocası Lokman Karakan ile de sohbet ederek tebriklerini iletti.