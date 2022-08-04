Türkiye finalinde Sivas’ı temsil edecek

Sivas İl Müftülüğü din görevlileri arasında bilgi yarışması gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ve Sivas İl Müftülüğü bünyesinde yapılan il geneli bilgi yarışmasına il ve ilçelerde yapılan yarışmalarda dereceye giren din görevlileri katıldı.

Bilgi yarışmasında birinci seçilen Merkez Kur’an kursu öğreticisi Ülkü Taşcı, Ankara’da düzenlenecek Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Diğer taraftan yarışmaya katılan Kur’an kursu öğreticisi Nizami Çuhadar yarışmada ikinci ve Zara ilçesinden katılım sağlayan İmam Hatip Mikail Yıldız ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmalara katılan din görevlilerine teşekkür eden İl Müftülüğü Şube Müdürü Veysel Yılmaz, dereceye giren din görevlilerine hediye ve ödül takdiminde bulundu.