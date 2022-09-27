Türkçe isim kullanan işyerlerini tek tek gezerek, teşekkür belgesi verdiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Öz Duman Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri Türkçe Öğretmeni Sevinç Yıldız ile birlikte Sivas’ta Türkçe isim ile hizmet veren kurumları ziyaret ederek teşekkür belgesi takdiminde bulundular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 yılında düzenlenen, I. Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül’de şehir merkezindeki pek çok kurumu gezerek Türkçe isim kullananları ziyaret eden öğrenciler dilin bir toplum için öneminin dil bayramı olan bu günde bir kez daha farkına vardılar.

Yabancı isim kullanımının yanlışlığına dikkat çekmek istediler

Çalışmaya öncülük eden Türkçe Öğretmeni Sevinç Yıldız şu ifadelere yer verdi, “Cumhuriyet’in ilk yıllarında, halkımızın büyük bir çoğunluğu konuşma ve yazma dilinde çok farklı dillerin etkisini yaşıyordu. Bu durum da Türk milletinin her anlamda anlaşmasına, düşünmesine ve yazmasına engel olmaktaydı. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey, “Bugünden itibaren divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır” diye ferman yayınlamıştır. Bu genel kuraldan yola çıkarak 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayında Türkçe Kurultayını toplamıştır ve bugünden itibaren 26 Eylül ‘Türk Dil Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Bizler de ‘Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları’ olarak bu önemli günde farkındalık oluşturmak amacıyla günümüzde çok fazla rastladığımız iş yerlerinde yabancı isim kullanımının yanlışlığına dikkat çekmek için Türkçe isim kullanan iş yerlerimize teşekkür belgesi vererek Türkçe tabelaların artarak devam etmesini temenni ediyor ve Türk Dil Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.