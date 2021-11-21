Türk Sağlık Sen Sivas Şubesi başkanı Dursun Özen güven tazeledi

Türk Sağlık Sen Sivas Şubesi olağan 7.kongresinde mevcut başkan Dursun Özen güven tazeledi.

Türk Sağlık Sen Sivas Şubesi olağan 7.kongresi yapıldı. Bir restoran da düzenlenen kongreye MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı iş kolu şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Dursun Özen, 109 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Kongrede konuşan Başkan Dursun Özen, "Ekmek kavgamızın önüne koyduğumuz Türkiye Sevdamız ve bu uğurdaki fedakarlıklarımız bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Türkiye’nin yaşadığı her zorlu süreçte, Milli Sivil Toplum kuruluşu olarak Türkiye Kamu-Sen, Türk Sağlık-Sen Büyük Türk Milletinin ve Devletinin yanında olmuştur. Hainle hain olan, terör örgütlerine payandalığı seçen, aklını kiraya veren, inandığı değerlerin hepsini menfaati için anında terk edenlerle kuşatılmış bir sivil toplum dünyasında milli duruşuyla fark oluşturan sendikamız. Sadece bunları bile düşündüğümüzde şükürler olsun ki bizlere iyi ki Türkiye Kamu-Sen’liyiz, Türk Sağlık-Sen’liyiz dedirtmektedir. Sivil toplum örgütü olarak ortaya koyduğumuz tavrı ve mücadelemizi sendikacılıkta çalışanın hak ve hukukunda da en net biçimde herkes görmektedir. Geride bıraktığımız 2 yıla yakın bir süreyi dünyayı saran bir pandemi ile geçirdik. Bu zor süreçte sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesine herkes tanık oldu. Yaşanılan ve yaşatılan tüm zorluklara rağmen cefakâr sağlık çalışanları millet ve devlet için canları dahi olmak üzere her türlü fedakârlıklarda bulundular. Bizde pandeminin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sağlık çalışanlarının temel sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çektik. Alanlara çıktık, başvurularda bulunduk, görüşmeler gerçekleştirdik. Kurumlarda sağlık çalışanları ile hep beraber olduk. Çözüm aradık, çare sunduk. Kısacası çalışanların sesi, nefesi olduk" diye konuştu.