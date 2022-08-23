Tüm öğrenciler ödüllendirildi

Sivas’ta Kur’an kurslarında eğitim görüp Kur’an okumaya geçen tüm öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Gürün İlçe Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an kurslarında eğitim görüp Kur’an’a geçen tüm öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi. İş insanı hayırsever vatandaşlar tarafından öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra farklı hediyelerde takdim edildi. Bu çerçevede ödül programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile İlçe Müftüsü Dr. Hüseyin Bayrak katıldı. İlçe Müftüsü Bayrak, bu yıl yaz Kur’an kurslarına büyük bir ilgi ve katılımın olduğunu belirterek, “Çocuklarını bu kurslara gönderen velilere teşekkür ediyorum, katılımlarından dolayı bütün öğrencileri tebrik ederim. Ayrıca dönem boyunca öğrencilere takdim ettikleri hediyeler ve yaptıkları ikramlarla çocukların gönlünü alarak bu kurslara teşvik eden tüm hayırsever vatandaşlarımıza da şükranlarını arz ederim” dedi.