banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Traktör denetimleri arttırıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince traktör sürücülerine bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

SİVAS 27.05.2022, 10:08
Traktör denetimleri arttırıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince traktör sürücülerine bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Sivas’ta tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması ile trafik sürücülerine yönelik denetimlerde arttırıldı. Kangal Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, traktör kazalarının önceden önlenmesi için hem denetim hem de bilgilendirme gerçekleştirdi. Bilgilendirilen sürücülere hazırlanan eğitici broşürler dağıtıldı.

Yorumlar (0)
25°
açık