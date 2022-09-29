Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için yaya geçidi kırmızıya boyandı

Sivas’ta ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ etkinliği gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanan ‘Yallara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ etkinliği Sivas’ta da düzenlendi. Kent merkezinde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik çerçevesinde okul önünde bulunan yaya geçidi il protokolü ve öğrenciler tarafından kırmızıya boyandı.

"Amacımız öğrencilerimizi bilinçlendirmek"

Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, etkinliğin amacının öğrencileri ve sürücüleri bilinçlendirmek olduğunu söyleyerek, " Öğrencilerimizle birlikte yaya güvenliğinin sağlanması ve bu konu öğrenci ve sürücülerimizin bilgilendirilmesi ve bir farkındalık oluşturulması anlamında burada güzel bir çalışma yaptık. İç İşleri Bakanlığına bağlı Karayolları eylem planına göre 2030’a kadar trafik kazalarının yüzde 50 oranında azaltılması hedefi var. Bu hedefe ulaşmak içinde yaya geçitlerinde ki trafik düzeninin, güvenliğinin ve özelliklede okul geçitlerinde ki çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması önem arz ediyor. Bizde burada bu doğrultuda çalışma yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve özelliklede sürücülerimizi bilinçlendirmek. Yaya geçitlerinde ki ölümlerin ve kazaların önüne geçmek amacımız” dedi.

Öte yandan ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ etkinliği Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde de gerçekleştirildi.