banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Trafik kazası 2 yaralı

Kırmızı ışığı son arda fark etti, durmak isterken aracı devirdi, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

SİVAS 22.08.2022, 20:40
Trafik kazası 2 yaralı

Kırmızı ışığı son arda fark etti, durmak isterken aracı devirdi, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gemerek İlçesi girişinde meydana geldi. S.D.(30), 54 AIU 344 plakalı Tofaş -Fiat marka otomobili ile Kayseri’den Sivas istikametine giderken ilçe geçişinde bulunan kırmızı ışığı son arda fark etti. Durmak için hızla firene basınca kayarak refüje çıktı. Araç takla attı. Sürücü ve yanında bulunan C.D. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu