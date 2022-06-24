Trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya-Sivas karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Taşlıhöyük köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada Gürün’den Sivas istikametine gitmekte olan R.Ç. yönetimindeki 46 E 1000 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü ve C.S. (50) ile Ö.C.(11) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan C.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.