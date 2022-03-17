Trafik kazası 10 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Suşehri-Giresun karayolu Çamlıgöze baraj yol ayrımında meydana geldi. Kazada; M. V. yönetimindeki 28 ABT 439 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Sürücü ve araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.