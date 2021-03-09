banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı

Toprak ve sulama suyu tahlilleri Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Sivas Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin toprak ve sulama suyu tahlilleri yapılacak.

SİVAS 09.03.2021, 12:55
2
Toprak ve sulama suyu tahlilleri Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Sivas Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin toprak ve sulama suyu tahlilleri yapılacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sivas Ziraat Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Eleroğlu ve Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Bölümü öğretim üyesi, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Demirbaş katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Son yıllarda özellikle salgınla birlikte tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Üniversiteler kurulmuş oldukları şehirlerde faaliyet yapan kurumlar. Bizim de her ne kadar Ziraat Fakültemiz olmasa da burada Meslek Yüksek Okulumuz içerisinde bir bölümümüz var. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar iki tane laboratuvar kurdular; toprak analizi ve su analizleri laboratuvarı. Çiftçimize, köylümüze her türlü desteği verebilecek durumdayız. Bu analizleri başka yere götürmelerine gerek yok. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bu analizleri çok rahatlıkla yapabilecek durumdayız. Böyle bir protokol imzalayarak çiftçimize de destek olacağız. Gübre ile ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah onunla ilgili de bir protokol imzalarız. Kimyasal gübrelerle ilgili bir pahalanma meselesi vardı. Şu an bizim solucan gübresiyle ilgili yıllık 100 ton üretim yapabilecek durumdayız. Özellikle çiftçilerimizin bu gübreden de faydalanmasını istiyoruz. Çünkü bu gübre doğal bir gübre. Son yıllarda yine doğal ürünler yetiştirilmesi noktasında meyve-sebzede çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden böyle bir tesisimiz de hizmete girdi. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum ” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, süreçle birlikte çiftçilerin üretim kalitesinin artacağını belirterek “Biliyorsunuz, Sivas tarım ve hayvancılık şehri diyoruz. İyi de bir potansiyelimiz var. Ama bir toprak tahlili laboratuvarımız yok. Bu açığımızı da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kapatıyor ve modern bir laboratuvar kurdular. Çiftçilerimiz artık buraya yönlendirilerek burada emin oldukları bir şekilde toprak tahlillerini laboratuvarlarda yaptırabilecekler. En kısa zamanda çiftçimizin üretiminin kalitesi de artacaktır. Biliyorsunuz, gübre fiyatlarının ithal olmasından dolayı çiftçimiz zor durumda. Çünkü yeteri kadar gübre kullanamıyor, hangi gübreleri kullanacağını bilemiyor. Burada da toprak laboratuvarı devreye giriyor. İşte üniversitemizden beklediğimiz buydu. Ben başta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Alim Yıldız ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, “Biliyorsunuz, tarımsal üretimde yüksek verim almak birincil hedeftir. Bu konuda da yapılabilecek en iyi şey yetiştirilecek bitkilerin doğru, dengeli ve zamanlı gübrelenmesidir. Toprak analizleri yapılarak toprakların mevcut besin elementleri ve diğer özellikleri belirlenip ona göre gübreleme yapmak lazımdır. Bizler de şu an Sivas merkezdeki mevcut tek yetkili analiz laboratuvarıyız. Etkileşim halinde bu işi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

4 yıl geçerli olan protokol kapsamında çiftçiler tarafından getirilen toprak ve sulama sularının tahlili yapılacak. Tahlillerden P, K, Bünye, Kireç, Tuz, pH ve organik madde tayini ve gerektiğinde iz element tayini yapılacak, tahlil sonrasında ürüne göre reçete hazırlanacak ve örnek alma eğitimi verilecek.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20