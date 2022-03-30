TKDK, Sivas’ta 389 projeye destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 14 Ocak tarihinde çıkmış olduğu IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı 25 Mart’ta tamamlandı. TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü’ne bu çağrı döneminde toplam yatırım değeri 284 milyon lira olan 389 adet projenin başvurusu yapıldı. Projelere TKDK tarafından tam 156 milyon lira hibe ödenecek.

Sivas; IPARD 2 Programı 11. Çağrı İlanı çerçevesinde; en çok proje alan iller arasında yer aldı.

Kentte 11. Başvuru Çağrı ilanı çerçevesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (makine ekipman projeleri), mantar yetiştiriciliği, kırsal turizm (otel ve restoran) ve güneş enerjisi sistemleri projeleri hayata geçirilecek.