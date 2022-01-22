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Tipi yolları kapattı, araç geçişleri durduruldu
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas ve Kayseri-Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.
SİVAS 22.01.2022, 22:52
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas ve Kayseri-Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Malatya-Kayseri yolu ile Gürün-Sivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.