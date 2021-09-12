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Ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sivas’ta trafik kazasında ters dönen otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı.

SİVAS 12.09.2021, 19:59
Ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sivas’ta trafik kazasında ters dönen otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı.


Edinilen bilgilere göre kaza Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi ile 55.sokak kesişimin meydana geldi. M.D. idaresindeki 58 BK 537 plakalı Renault marka otomobil ile A.Y. idaresindeki 58 TV 375 plakalı Fiat marka otomobil sokak kesişimin de çarpıştı. Kazanın etkisiyle 58 BK 537 plakalı otomobil ters döndü. Kazada 58 TV 375 plakalı otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı . Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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