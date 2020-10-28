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Terör örgütü PKK’nın yaktığı cami yeniden inşa edildi
DİVRİĞİ’DE 22 YIL ÖNCE YAKILAN CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
SİVAS 28.10.2020, 09:58
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Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çayözü köyünde 1998 yılında PKK terör örgütü tarafından yakılıp tahrip edilen köy camisi, Divriği İlçe Müftülüğü’nün girişimleriyle yeniden ibadete açılmaya hazırlanıyor.
Camide sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Divriği İlçe Müftüsü Dr. Hüseyin Vuruşkan, "Bu güzel köyümüzün camisiyle birlikte tekrar eski canlılığına kavuşmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyoruz. Bu caminin ve köyün tekrar canlanması ve yenilenmesinde maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca PKK saldırısında şehit edilen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına bir kez daha ecir ve sabırlar diliyorum" dedi.
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