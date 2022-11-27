Teoriğini eğitimi okulda pratiğini sahada alıyorlar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri teorik olarak aldıkları Temel Fotoğrafçılık dersini sahaya inerek pratiğe dönüştürdü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri sahaya indi. Okulda aldıkları teorik dersleri sahada pratiğe dönüştüren öğrenciler bu sayede Temel Fotoğrafçılık eğitimini pekiştiriyorlar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesin de Araştırma Görevlisi olan Oğuz Selim Kobaza, temel fotoğrafçılık dersini daha iyi öğretmek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyleyerek, “Bugün arkadaşlarımız ile birlikte Temel Fotoğrafçılık dersinin uygulaması için sahaya inmiş bulunmaktayız. Temel fotoğrafçılığı daha iyi öğrenmek amacıyla bugün burada toplandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız fakültede teorik olarak öğrendiklerini sahada uygulamalı olarak pekiştiriyorlar. Arkadaşlar çok memnun kaldı” dedi.

Öğrenciler ise temel fotoğrafçılık dersini sahada uygulamalı olarak aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.