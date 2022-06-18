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Temizlik malzemesi yüklü tır devrildi;1 yaralı

Sivas’ta temizlik malzemesi yüklü tır şarampole devrildi, yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı

SİVAS 18.06.2022, 17:42
Temizlik malzemesi yüklü tır devrildi;1 yaralı

Sivas’ta temizlik malzemesi yüklü tır şarampole devrildi, yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Koyuncu Köyü yakınlarında meydana geldi. Konya’dan yola çıkıp Erzurum istikametine giden S.Y yönetiminde ki 61 K 22196 plakalı temizlik malzemesi taşıyan tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tırın dorsesinde bulunan temizlik malzemeleri etrafa saçıldı. Kazada yaralanan S.Y ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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