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TEKNOFEST’te Sivas rüzgarı

İstanbul ve Bursa’da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin Bursa etabı tamamlandı.

SİVAS 21.09.2021, 09:13
TEKNOFEST’te Sivas rüzgarı

İstanbul ve Bursa’da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin Bursa etabı tamamlandı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalara Sivas’tan katılan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ERB takımı Döner Kanat kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olurken Aqila takımı ise 10’uncu oldu. Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robogem takımı ise Döner Kanat kategorisinde 16’ncı oldu.

Sivas’tan TEKNOFEST İstanbul etabına katılan diğer 16 takım da bu hafta yarışacak.

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