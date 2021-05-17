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Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

-Sivas’ta seyir halindeki otomobilin tekerinin yerinden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVAS 17.05.2021, 15:54
Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

-Sivas’ta seyir halindeki otomobilin tekerinin yerinden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ankara-Sivas karayolu Sıcak Çermik girişinde meydana geldi. T.K. yönetimindeki 58 BR 967 plakalı Renault marka otomobil tekerinin yerinden çıkması sonucu menfeze girerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan M.K. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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