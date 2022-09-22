Tek tek boyadılar, öğrencilerden alkışlanacak hareket

Sivas’ın Gemerek ilçesinde öğrenciler ilçe merkezinde bulunan okullardaki Atatürk büstlerinin bakımını yaparak boyalarını yenilediler.

Gemerek Şehit Ahmet Karahan MTAL öğrencileri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler değerler eğitimi çerçevesinde ilçe merkezinde ki tüm okulların Atatürk büstlerinin bakımını yaparak boyasını yenilediler. Gönüllü 12. sınıf öğrencilerden Bülent Taşkaya ve Yusuf Can Yıldırım, değerler eğitimi çerçevesinde bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söylediler. Okul müdürü Muharrem Daşan da öğrencilerinin bu ince düşünceleri ve toplumun değer yargılarına verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.