Tasarım ve sanat eserleri sergisi açıldı

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" adlı tasarım ve sanat eserleri sergisi açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, il protokolü, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Ayhan ardından Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde farklı alan ve tekniklerde hazırlanan tasarım ürünler ve sanat eserlerini inceledi. Ayhan, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.