Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü

Sivaslı çiftçileri, mazot ve gübre desteğinin 35 TL olmasıyla sevindirdi.

Sivas’ta gübre fiyatlarının aşırı artmasına yönelik yaptığı açıklamalarla gündem oluşturan Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, mazot-gübre desteklemelerinde yapılan iyileştirmeyle ilgili açıklama yaptı.

Yem ve gübre fiyatlarına yapılan zamların çiftçileri mağdur ettiğini ifade eden Başkan Aktepe, “Yem ve gübre fiyatlarına yapılan zamlar çok fazla. Bir yandan pandemi diğer yandan kuraklık derken 2020-2021 tarım sezonu çiftçilerimiz için çok zor bir yıl olmuştur. Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını dile getirdik. Dün çiftçilerimize az da olsa mutlu edecek bir haberi aldık” dedi.

Başkan Aktepe, desteklerin artmasının çiftçileri mutlu ettiğini belirterek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan “2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler” kararnamesinde mazot ve gübre desteklemelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Tarımsal desteklemelere ilişkin değişiklik yapılmasına dair bu karar 01.01.2020 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe girmiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Bu kapsamda 27 TL olan mazot-gübre desteklemesi 35 TL olarak düzenlenmiştir. Desteklemeler konusunda daha ciddi adımlar bekliyoruz, kararda emeği geçen Cumhurbaşkanımıza ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.