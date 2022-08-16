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Tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 23 yaralı

Sivas’ta traktörün çektiği römorkun devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 23 tarım işçisi yaralandı.

SİVAS 16.08.2022, 13:54
Tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 23 yaralı

Sivas’ta traktörün çektiği römorkun devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 23 tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Kangal ilçesi Yeşildere-Seçenyurdu Köyü arasında meydana geldi. Kazada, Yeşildere köyünden Seçenyurdu köyü seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktöre bağlı römork devrildi. Römorkta bulunan 23 tarım işçisi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ayakta tedavi gördükleri öğrenildi. Trafik kurallarına aykırı olarak römorkta insan taşıyan traktör sürücüsüne 1823 TL para cezası uygulandı.

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