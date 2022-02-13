Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü

Sivas’ta gece yarısı etkili olan sis tarihi kent meydanını açık hava müzesine dönüştürdü.

Sivas’ta gece yarısı sıfırın altında ölçülen 12 derece hava ısısıyla birlikte şehrin üzerine yoğun bir sis çöktü. Çöken sisle birlikte tarihi kent meydanı adeta açık hava müzesine dönüştü. Bir arada bulunan; Çifteminareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Buruciye Medresesi sisin içerisinde tüm ihtişamları ile Selçuklunun Anadolu’da ortaya koyduğu büyük ve güçlü medeniyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Osmanlı dönemi eserlerinden olan; Kale Camisi, Kongre Müzesi ve Tarihi Sivas Valiliği binası da sisin içerisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulan eserler gibi belirdi. Sis gece boyu etkili oldu. Sivaslı gençler sisle birlikte tarihi meydanın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.