Son Dakika
Tarihi camide iftar açtılar
Sivas’ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları amacıyla hayırsever esnafların katkılarıyla Meydan Camii’nde iftar sofrası kuruldu.
SİVAS 26.04.2022, 17:55
Sivas’ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları amacıyla hayırsever esnafların katkılarıyla Meydan Camii’nde iftar sofrası kuruldu.
İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve manevi danışmanlar iş birliğiyle düzenlenen iftar programına İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Zekeriya Toktaş, manevi danışmanlar, öğrenciler ve esnaf katıldı.
Öğrenciler, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve yardımsever esnaflara teşekkür etti.