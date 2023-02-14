Tanyıldız: Gürün esnafı iş yerini açamıyor

Sivas İl Genel Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Gürün Meclis Üyesi Bekir Tanyıldız, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından konuştu. Afetin Gürün’de yıkıma neden olduğunu belirten Tanyıldız, ilçelerinin afet çerçevesine alınması gerektiğine dikkat çekti.

Tanyıldız, yaptığı açıklamada; “Öncellikle ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bu sefer ateş düştüğü yeri yakmadı, hepimizin yüreğini yaktı. Özellikle Elbistan merkezli ikinci deprem ilçemizde de şiddetli şekilde hissedildi ve birçok binada hasara sebep oldu. Herhangi bir can kaybı yaşanmasa da yüksek katlı binalarda yaşayan dostlarım panikten evlerine giremez oldu. Evlerine giremeyen hemşerilerimiz geceyi bu kış şartlarında spor salonu ve okullarda geçirmek zorunda kaldılar. Yine de Allah devletimize zeval vermesin ki kaymakamımız ve belediyeye başkanımız burada kalan insanlara sıcak yemek ve çeşitli yardımlarda bulunuyor. Çok şükür yiyecek-içecek ile ilgili de bir sorunumuz yok. Gürünlü hemşerilerimiz bu zor günlerde kendi derdini unutup komşu Malatya ve komşu Elbistan’a ilk günden beri yardım malzemesi göndererek kendine yakışanı yapmıştır” dedi.

“Allah milletimize bir daha böyle afet yaşatmasın”

Depremin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçenin Gürün olduğunu dile getiren Tanyıldız, “İlçemiz yaşadığı trajediyle afet çerçevesine alınması gereken ilçelerdendir. Bu husus da ilgili birimlere iletilmiştir. Ek olarak belirtmek gerekirse Gürün esnafı fiziken hasarlı binaların yanı sıra deprem endişesiyle iş yerlerini açamaz hale gelmiştir. Açık olan yerler sadece marketler ve lokantalardır. Özellikle lokanta esnafımız doğudan akın akın geçen yolcularımıza hizmet etmektedir. Ancak iş yerini açamayan, ticaretini yapamayan esnafımız da haliyle zor durumda kalmıştır ama ben inanıyorum ki bu günler geçecek. Allah milletimize bir daha böyle afet yaşatmasın” diye konuştu.