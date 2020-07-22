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Tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü yaralandı
SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE TAMİR ETMEK İSTEDİĞİ KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ, YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
SİVAS 22.07.2020, 17:22
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Sivas’ın Gürün ilçesinde tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.50 sıralarında Gürün ilçesi oto sanayi sitesinde meydana geldi. 38 YT 321 plakalı MAN marka kamyonu tamir etmek isteyen 55 yaşındaki sürücü M.A. aracın altına girerek uğraşmaya başladı. Tamir esnasında freni boşalan kamyon hareket ederek önce sanayi sitesi tabelasına çarptı, ardından devrildi. Kamyonun altında kalan araç sürücüsü ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Gürün ilçe devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas kent merkezinde bulunan hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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