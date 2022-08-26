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Takla atıp ters döndü
Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobil sürücüsü ilk önce takla attı sonra ters döndü, kazada sürücü yaralandı.
SİVAS 26.08.2022, 11:09
Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobil sürücüsü ilk önce takla attı sonra ters döndü, kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. E.E. idaresindeki 07 AAS 500 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce takla attı sonra ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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