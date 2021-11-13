Suşehri’nde “Yol Ver Hayata” dediler

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde “yol ver hayata” sloganıyla başlatılan farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

“Yol Ver Hayata” etkinliğinde D100 karayolunda Suşehri ilçe Jandarma İlçe komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyarıldı.

Suşehri Jandarma komutanı Üsteğmen Rasim Sayın, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk , ilçe jandarma ve emniyet ekiplerinin katılımıyla kampanya kapsamında hazırlanan “kemerinle yol ver hayata”, “sabrınla yol ver hayata”, “kaskınla yol ver hayata”, “dikkatinle yol ver hayata” broşürleri sürücülere dağıtıldı.

Trafikte görünür ol

Ayrıca, ‘’Trafikte Görünür ol’’ sloganı ile traktör sürücülerine emniyet kabini ve reflektör dağıtıldı. Traktörlerde reflektör, flaşörlü ikaz lambası, emniyet kabinin yaygınlaştırmak amacıyla çiftçiler bilgilendirildi.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D100 karayolunda hareket halinde olan traktörleri durdurarak traktör sürücülerine ‘’Trafikte Görünür Ol’’ uygulaması hakkında bilgiler verildi. Jandarma ekipleri; Türkiye genelinde jandarma trafik sorumluluk alanında son 5 yılda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 28,5’nin traktör kazaları olduğu hatırlatıldı.